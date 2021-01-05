Погода в Одессе 6 января: каким будет рождественский Сочельник?

Завтра, в среду, 6 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 6-8 °С тепла.

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 января, в Украину придет циклон по имени «Ахмет». В частности, он накроет и Одесскую область.

По данным синоптиков, на Сочельник, 6 января, в Украине будет сыро и облачно, а на Рождество придет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.