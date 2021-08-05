Ураган в Одесской области срывал крыши, валил огромные деревья и заборы (фото)

Второй день подряд Тарутинские спасатели ликвидируют последствия непогоды
Об этом сообщили в Главном управлении службы по Чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
4 августа на территории населенных пунктов Тарутинской ОТГ Болградского района, а именно поселков городского типа Августовское, Березино и села Подгорное, наблюдались порывы шквального ветра.
В результате населенные пункты остались без электроэнергии. Упало много электрических опор и деревьев, жилые дома лишились крыш.
Спасатели особое внимание уделяют жилищам одиноких людей и стариков, которые самостоятельно не в состоянии восстановить или отремонтировать поврежденные крыши своих домов.
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Фото Главного управления службы по Чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области