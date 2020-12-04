Погода в Одессе 5 декабря: облачно, но без дождя

Завтра, в субботу, 5 декабря, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 4-6 °С тепла.
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью и днем 4-9 °С тепла, на севере от 1 °С мороза до 1 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
Также читайте: Зима в Одессе: какую погоду прогнозируют синоптики и готов ли к ней город?