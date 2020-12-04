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Зима в Одессе: какую погоду прогнозируют синоптики и готов ли к ней город?

Зима в Одессе: какую погоду прогнозируют синоптики и готов ли к ней город?

Климатическая зима в этом году не стала раскачиваться, и решила проявиться прямо с 1 декабря. В Одесской области это ознаменовалось первым снегом.

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Зимние пейзажи появились в Болграде, Раздельной, Арцизе, Измаиле, Любашевке, Ивановке, Килие. Даже рядом с Одессой, в Межлиманье, выпал снег. А вот в Одессе его так и не было. Но зима только началась.

Метеорологи прогнозируют, что она будет непродолжительной и мягкой, а вероятность сильных холодов в Украине очень мала. А так как Одесса – город южный, то ожидать, что зима побалует одесситов снегом и морозом, у нас оснований еще меньше. По мнению синоптиков, одесская зима, кроме средней плюсовой температуры, будет сопровождаться большим количеством осадков, включая ледяные дожди.

Декабрь

По температурным показателям декабрь в Одессе ожидается близким к норме, но с небольшим превышением – на 0,5-1,5 градуса. В начале месяца придет небольшое похолодание, но к середине снова потеплеет до плюсовых температур – этот период народный синоптик Владимир Деркач даже назвал «зимним бабьим летом».

В среднем весь декабрь будет в температурных рамках от нуля до +10 градусов. Правда, картину немного подпортят осадки – чаще будет идти дождь, но и небольшой снег исключать нельзя. С 7 по 27 декабря могут активизироваться циклоны, а самый напряженный период может ожидать нас с 21 по 27 декабря.

Январь

В начале января синоптики ожидают небольшое похолодание, которое, как и положено, может усилиться ближе к Крещению. Правда, при этом ночная температура не опустится до экстремальных значений, а днем столбик термометра будет стремиться к нулю градусов. Такая погода может продержаться до 10 дней, а после ожидается неделя оттепели. Затем снова вернется умеренное похолодание. Осадки в январе могут «порадовать» одесситов 7-15, а также 29-31 января.

Февраль

Февраль не зря считается самым капризным месяцем года – этой зимой он в полной мере продемонстрирует свой характер. Начнется месяц с оттепели, которая принесет слякоть и сырость. Но уже к следующей декаде февраль вспомнит о том, что он все-таки зимний месяц, – подморозит, начнется гололед и закружит снег. Самым богатым на осадки, предположительно в виде снега, выдастся период с 13 по 20 февраля. В конце месяца придут дожди, немного потеплеет, но из-за ночных заморозков возможна гололедица. В Одессе температура будет около нуля, к концу месяца она может подняться до 7-8 градусов тепла.

Как одесские коммунальщики готовятся к зиме

Вице-мэр – директор департамента коммунального хозяйства Дмитрий Жеман заявил, что Одесса к снежной зиме готова. С 1 декабря в городе работает диспетчерская для быстрого реагирования при снежных заносах. Вся техника оборудована GPS-навигацией и датчиками, которые выведены в единый центр, и в случае ухудшения погодных условий коммунальщики смогут вовремя координировать работу техники. Кроме того, коммунальщики оборудовали снегоуборочную технику средствами для очистки дорог и посыпки их песчано-солевой смесью, а сотрудников снабдили теплой одеждой.

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Погода в декабре: синоптики дали прогноз на первый месяц зимы в Украине

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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