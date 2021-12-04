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Погода в Одессе 5 декабря: быть ли воскресному снегу?

Погода в Одессе 5 декабря: быть ли воскресному снегу?

Завтра, в воскресенье, 5 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. По области вероятны осадки.

Погода в Одессе 5 декабря

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе воскресный день обещает быть облачным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до отметки от 3 градусов мороза до 2 градусов выше нуля, днем она поднимется до 4-9 градусов тепла.

Погода в Одесской области 5 декабря

В Одесской области ожидается облачная погода. Местами вероятны осадки в виде дождя.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура воздуха составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла ночью и 3-12 градусов выше нуля днем.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 километра, ночью и утром местами гололедица.

Напомним, утром субботы, 4 декабря, в Одессе пошел первый за эту зиму снег.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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