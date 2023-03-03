Погода в Одессе 4 марта: будет ли суббота по-весеннему теплой

Завтра, в субботу, 4 марта 2023 года синоптики прогнозируют в Одессе и области достаточно теплую погоду. Осадков не предвидится.
Погода в Одессе 4 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем воздух прогреется до 7-9°С выше нуля.
Погода в Одесской области 4 марта
По Одесской области в субботу ожилается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С со знаком «плюс».
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость составит 1-2 км.
Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Одессе весной.
Фото с Facebook-страницы Гидрометцентра Черного и Азовского морей