Погода в Одессе 4 декабря: ждать похолодания?

Завтра, в понедельник, 4 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области заметно похолодает по сравнению с прошедшими выходными. Ночью возможен мороз, а дневная температура воздуха не превысит 4-5°С.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 4 декабря
В Одессе на завтрашний день прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем переходящий в северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 декабря
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км, гололедица.