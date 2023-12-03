Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 4 декабря: ждать похолодания?

Погода в Одессе 4 декабря: ждать похолодания?

Завтра, в понедельник, 4 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области заметно похолодает по сравнению с прошедшими выходными. Ночью возможен мороз, а дневная температура воздуха не превысит 4-5°С.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 4 декабря

В Одессе на завтрашний день прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем переходящий в северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км, гололедица.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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