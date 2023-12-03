Погода в Одессе 4 декабря: ждать похолодания?

Погода в Одессе 3 декабря: каким будет первое зимнее воскресенье По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашнее воскресенье, 3 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно теплым. Существенных осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 1 декабря: каким будет первый день зимы Начало зимы в Одессе и области по прогнозам синоптиков будет мокрым и ветренным. 1 декабря снова объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Плюсовую температуру разбавит небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ