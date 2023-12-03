Погода в Одесі 4 грудня: чекати на похолодання?

Погода в Одесі 1 грудня: яким буде перший день зими Початок зими в Одесі та області за прогнозами синоптиків буде мокрим та вітряним. 1 грудня знову оголошено штормове попередження, очікується посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с. Плюсову температуру розбавить невеликий дощ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чим здивує українців грудень 2023 року За даними синоптиків, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Само собою, періоди похолодання теж будуть, але переважати все ж таки будуть плюсові значення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ