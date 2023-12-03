Погода в Одесі 4 грудня: чекати на похолодання?

Завтра, у понеділок, 4 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області помітно похолодає порівняно з минулими вихідними. Вдень можливий мороз, а денна температура повітря не перевищуватиме 4-5°С.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 4 грудня
В Одесі на завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 2-4°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 грудня
На Одещині завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км, ожеледиця.