Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 3 июля;
- Погода в Одесской области 3 июля.
Прогноз погоды в Одессе на 3 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем она поднимется до 27-29°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Как сообщалось ранее, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть Пересыпского района Одессы и Одесской области на весь день останется без воды.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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