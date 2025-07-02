лето жара

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 3 июля;
  • Погода в Одесской области 3 июля.

Прогноз погоды в Одессе на 3 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем она поднимется до 27-29°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Как сообщалось ранее, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть Пересыпского района Одессы и Одесской области на весь день останется без воды.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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