Погода в Одессе 29 сентября: что прогнозируют в последнюю пятницу сентября?

В пятницу, 29 сентября, в Одессе и Одесской области, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается теплая погода. В течение дня небо будет закрыто облаками, но осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе 29 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 16-18°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области 29 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
На автодорогах области видимость хорошая.