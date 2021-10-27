Погода в Одессе 28 октября: что обещают синоптики в четверг

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 октября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем она поднимется до 13-15 выше нуля.
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Какая погода будет в Одесской области 28 октября
Завтра, 28 октября, в Одесской области синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
Фото Марины Анимуцкой