Погода в Одесі 28 березня: через що оголошено штормове попередження

Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – через сильний поривчастий вітер та дощ можливе падіння гілок та кабелів.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. І цілком імовірний неконтрольований підрив міни, що дрейфує. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти про небезпечну знахідку за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 28 березня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 28 березня

По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°С, вдень 15-20°С, у прибережній зоні 10-12°С.

На дорогах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.