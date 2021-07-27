Погода в Одессе 28 июля: жара усилится

Завтра, в среду, 28 июля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит +19+21 °С, днем она поднимется до +32+34 °С (для сравнения: сегодня днем было +31+33 °С).
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью +16+21 °С, днем +31+36 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Вы также можете узнать прогноз погоды в Одессе на неделю.
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