Неужели снова жара – прогноз погоды в Одессе на неделю

Синоптики говорят – да. Днем температура воздуха будет подниматься до +32 градусов. По области и вовсе до +35.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

И так до конца недели. Только на следующие выходные может стать немного прохладнее. Температура воздуха должна снизиться на 2 градуса и составить +30.

Погода при этом будет практически безветренной, отчего жара станет еще более ощутимой. Осадков не предвидится. Ни спасительного дождика, ни разрушительного ливня, подобного тому, что прошел 22 июля.

Так что снова актуальны наши советы, как выжить в аномальную жару.

А здесь можно познакомиться с пронозом погоды на сегодня.

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