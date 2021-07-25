Новости Одессы и Одесской области

Неужели снова жара – прогноз погоды в Одессе на неделю

Неужели снова жара – прогноз погоды в Одессе на неделю

Синоптики говорят – да. Днем температура воздуха будет подниматься до +32 градусов. По области и вовсе до +35.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

И так до конца недели. Только на следующие выходные может стать немного прохладнее. Температура воздуха должна снизиться на 2 градуса и составить +30.

Погода при этом будет практически безветренной, отчего жара станет еще более ощутимой. Осадков не предвидится. Ни спасительного дождика, ни разрушительного ливня, подобного тому, что прошел 22 июля.

Так что снова актуальны наши советы, как выжить в аномальную жару.

А здесь можно познакомиться с пронозом погоды на сегодня.

Фото Событие

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить