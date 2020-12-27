Погода в Одессе 28 декабря: в последний понедельник года будет сильный ветер

В понедельник, 28 декабря, в Одессе будет не по-зимнему тепло, но очень ветрено. Ожидается, что юго-восточный ветер разовьет скорость 9-14 м/с, его порывы – 15-20 м/с.
Будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
А вот в Одесской области ночью местами возможен слабый гололед, гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла, на юге региона – до +13°С.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на январь 2021 года.