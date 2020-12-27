Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 28 декабря: в последний понедельник года будет сильный ветер

Погода в Одессе 28 декабря: в последний понедельник года будет сильный ветер

В понедельник, 28 декабря, в Одессе будет не по-зимнему тепло, но очень ветрено. Ожидается, что юго-восточный ветер разовьет скорость 9-14 м/с, его порывы – 15-20 м/с. 

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Будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

А вот в Одесской области  ночью местами возможен слабый гололед, гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла, на юге региона – до +13°С.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на январь 2021 года.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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