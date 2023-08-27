Погода в Одессе 28 августа: каким будет последний понедельник лета

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 28 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно жаркая и сухая погода. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе 28 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 33-35°С.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды в Одесской области 28 августа
По Одесской области на завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем она поднимется до 33-38°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.
Фото Марии Котовой