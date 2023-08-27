Погода в Одесі 28 серпня: яким буде останній понеділок літа

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 28 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується досить спекотна та суха погода. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі 28 серпня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 33-35°С.
Температура морської води 25-26°С.
Прогноз погоди на Одещині 28 серпня
На Одещині на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень вона підніметься до 33-38°С.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.
Фото Марії Котової