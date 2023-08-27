Погода в Одесі 28 серпня: яким буде останній понеділок літа

Погода в Одесі 27 серпня: можливий невеликий туман За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 27 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. Опадів не очікується, але зранку можливий невеликий туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 26 серпня: чи буде надалі прохолодно? Спека днями дещо відступила і Одещиною пройшли невеличкі дощі. Щоправда, спала спека всього на кілька градусів, але все одно відчувається, що в одеському регіоні стало дещо легше переносити нинішні погодні умови. Така погода зберігатиметься найближчими днями, а вересень синоптики прогнозують доволі жарким – такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на суботу, 26 серпня 2023 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі на День незалежності: синоптики попереджають про небезпеку Спека не відпускає одеситів та гостей Одеси і схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на четвер, 24 серпня 2023 року, поки що невтішний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ