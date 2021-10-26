Погода в Одессе 27 октября: каков прогноз на среду?

Завтра, в среду, 27 октября 2021 года, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Погода в Одессе 27 октября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер в этот день ожидается юго-восточный, он будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов со знаком “плюс”, днем она поднимется до 11-13 градусов тепла.

Погода в Одесской области 27 октября

Завтра, 27 октября, в Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 10-15 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Фото Марии Котовой