Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: 27 ноября обещают дождь

Погода в Одессе: 27 ноября обещают дождь

Синоптики прогнозируют в Одессе дождь. По их прогнозам, он начнется вечером 26 ноября и продлится ночью 27 ноября.

Подписаться

Прогноз погоды в Одессе и области на 27 ноября предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В г. Одессе ожидается переменная облачность. Ночью и утром сильный дождь, днем без осадков.

Ветер ночью и утром юго-восточный, 15-20 м/с, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем ​​12-14°С тепла.

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь, местами сильный, днем ​​без осадков.

Ветер ночью и утром юго-восточный, 15-20 м/с, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем ​​10-15 °С тепла.

На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 500-1000 м.

Читайте также: На Одессу надвигается циклон с труднопроизносимым именем

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить