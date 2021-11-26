Погода в Одессе: 27 ноября обещают дождь

26 ноября стало настоящей черной пятницей для одесских водителей Ходите вы или нет по «чернопятничным» распродажам, не важно. Зато постоять в пробках пришлось всем, кто очутился в этот вечер в центре Одессы или на основных магистралях, ведущих в спальные районы. ПОДРОБНЕЕ

Что происходит с человеком при обмороке и насколько это опасно? Упасть в обморок — это не нормально. Не стоит оставлять такое событие без внимания. В большинстве случаев обморок не опасен для жизни, но может предупреждать о серьезных заболеваниях. ПОДРОБНЕЕ