Погода в Одессе: 27 ноября обещают дождь

Синоптики прогнозируют в Одессе дождь. По их прогнозам, он начнется вечером 26 ноября и продлится ночью 27 ноября.
Прогноз погоды в Одессе и области на 27 ноября предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В г. Одессе ожидается переменная облачность. Ночью и утром сильный дождь, днем без осадков.
Ветер ночью и утром юго-восточный, 15-20 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С тепла.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь, местами сильный, днем без осадков.
Ветер ночью и утром юго-восточный, 15-20 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 10-15 °С тепла.
На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 500-1000 м.
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