Погода в Одессе 27 января: снег, метель и гололед

В среду, 27 января, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду, а также обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, гололедицу, метель. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 1°С мороза до 1°С тепла.

По Одесской области облачно. Ночью осадки, местами значительные, днем значительные, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Налипание мокрого снега гололед, гололедица, метель.

Ветер северный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, снежный сугроб, видимость во время осадков 500-1000 м.

Напомним, ранее в Одессе было объявлено штормовое предупреждение из-за предстоящей непогоды. В этой связи городские власти просят одесситов по возможности ограничить передвижение по городу.

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Фото Марии Котовой