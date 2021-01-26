Штормовое предупреждение: мэрия просит одесситов ограничить передвижение по городу

Это связано с изменением погоды: уже сегодня, 26 января, в Одессе может пойти снег, который закончится только в четверг, 28 января.

А из-за уменьшения температуры до -1-2 градусов ниже нуля возможна гололедица, отмечает Департамент ЖКХ Одессы.

“Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улице Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице. Уважаемые одесситы и гости города просим быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей”, – сказано в сообщении Департамента ЖКХ.

Полезные номера

Департамент городского хозяйства – 705-48-84

Оперативный городской центр “Скорая коммунальная помощь” – 15-01.

Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103.

Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102.