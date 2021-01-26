Новости Одессы и Одесской области

Штормовое предупреждение: мэрия просит одесситов ограничить передвижение по городу

Штормовое предупреждение: мэрия просит одесситов ограничить передвижение по городу

Власти Одессы обратились к жителям с просьбой ограничить передвижение по городу. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Это связано с изменением погоды: уже сегодня, 26 января, в Одессе может пойти снег, который закончится только в четверг, 28 января.

А из-за уменьшения температуры до -1-2 градусов ниже нуля возможна гололедица, отмечает Департамент ЖКХ Одессы.

“Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улице Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице. Уважаемые одесситы и гости города просим быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей”, – сказано в сообщении Департамента ЖКХ.

Полезные номера

  • Департамент городского хозяйства – 705-48-84
  • Оперативный городской центр “Скорая коммунальная помощь” – 15-01.
  • Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103.
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить