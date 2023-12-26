Погода в Одессе 27 декабря: какой прогноз синоптиков

В среду, 27 декабря, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков, порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
27 декабря синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 6-8 ° С тепла, днем 10-12 ° С тепла.
Погода в Одесской области
В области 27 декабря — без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.