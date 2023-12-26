Погода в Одессе 27 декабря: какой прогноз синоптиков

Погода в Одессе 26 декабря: объявлено штормовое предупреждение Во вторник, 26 декабря, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 25 декабря: холодным или теплым будет это Рождество? Завтра, в понедельник, 25 декабря 2023 года, в день, когда Украина впервые отметит Рождество по новому стилю, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области достаточно теплую погоду без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет воскресенье 24 декабря По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 24 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ночью возможен мороз, а днем воздух прогреется до плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ