Погода в Одесі 27 грудня: який прогноз синоптиків

У середу, 27 грудня, в Одесі та області буде хмарно із проясненнями, без опадів, пориви північно-західного вітру, 15-17 м/сек.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
27 грудня синоптики прогнозують в Одесі хмарну погоду із проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень 15-17 м/с.
Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
Погода в Одеській області
В області 27 грудня – без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 3-8 ° С тепла, вдень 8-13 ° С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.