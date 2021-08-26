Погода в Одессе 27 августа: быть ли дождю?

Завтра, в пятницу, 27 августа, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17 °С, днем она поднимется до 24-26 °С.
По Одесской области переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Как сообщалось ранее, Одесская область оказалась в зоне столкновения теплого и холодного атмосферных фронтов. Поэтому в регионе ожидаются дожди, грозы и град, а также сильные температурные контрасты.
Напомним, сегодня днем на Одессу обрушился кратковременный залповый ливень.
Фото: odvgorode.ua