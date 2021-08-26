Погода в Одессе 27 августа: быть ли дождю?

Погода в Одессе 26 августа: синоптики прогнозируют изменения Завтра, в четверг, 26 августа, синоптики прогнозируют утром и днем в Одессе кратковременные дожди с грозой. Во второй половине дня на небе будет облачно с прояснениями. ПОДРОБНЕЕ

Завтра над Одессой столкнутся атмосферные фронты: контрасты погоды удивят С запада в Украину пришел холодный циклон «Ник». 26 августа в части страны установится «осенняя» температура, в другой останется летняя жара. А вот там, где столкнутся теплый и холодный фронты, возможны дожди, грозы и град. ПОДРОБНЕЕ