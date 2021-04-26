Погода в Одессе 27 апреля: быть дождю или снегу?

Май в Украине будет теплее обычного, – прогноз погоды В мае 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это теплее, чем обычно: на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. ПОДРОБНЕЕ