Погода в Одессе 27 апреля: быть дождю или снегу?

Завтра, во вторник, 27 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 12-14 °С со знаком «плюс».
По Одесской области облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, местами до 1 °С тепла, днем 10-15 °С, местами 5-7 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Как сообщалось, в понедельник, 26 апреля, в нескольких областях Украины выпал снег. Одесскую область снегопад обошел стороной.
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