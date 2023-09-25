Погода в Одессе 26 сентября: бабье лето в разгаре

Завтра, 26 сентября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, воздух в Одессе прогреется до +28°С, в области до +30°С. Ветер ожидается до 14 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 26 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области 26 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.