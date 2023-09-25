Погода в Одесі 26 вересня: бабине літо у розпалі

Чи буде суворою зима 2023-2024 – прогноз Напередодні початку опалювального сезону і на тлі можливого відновлення російських атак по енергооб’єктах багатьох українців хвилює питання: якою буде зима 2023-2024 років? Чи очікуються сильні морози та сніг? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: чи оптимістичний прогноз на 25 вересня? Судячи з прогнозу синоптиків, осінь поки що не поспішає до Одеси та області, і це, мабуть, добре. Так, завтрашній понеділок, 25 вересня 2023 року, обіцяє бути по-літньому погожим, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 24 вересня: бабине літо у розпалі За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 24 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла для осені погода. Опадів не очікується, а ось ранковий туман подекуди можливий. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ