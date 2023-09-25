Погода в Одесі 26 вересня: бабине літо у розпалі

Завтра, 26 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, повітря в Одесі прогріється до +28°С, в області до +30°С. Вітер очікується до 14 м/с.
Прогноз погоди в Одесі 26 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області 26 вересня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°C.
На автошляхах області видимість гарна.