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Погода в Одессе 26 марта: тепло, но туманно

Погода в Одессе 26 марта: тепло, но туманно

На завтрашний день, воскресенье, 26 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области объявлено предупреждение первого («желтого») уровня опасности: ночью и утром в регионе ожидается сильный туман, видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.

Погода в Одессе 26 марта

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 10-12°С тепла.

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Погода в Одесской области 26 марта

В Одесской области воскресный день 26 марта обещает быть облачным с прояснениями. Ночью местами умеренный дождь. Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем он сменит направление на западный и будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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