Погода в Одессе 26 марта: тепло, но туманно

Погода в Одессе 25 марта: суббота будет теплой? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 25 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет четверг 23 марта По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 23 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но теплая погода без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 22 марта? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей в среду, 22 марта 2023 года, осадков в Одессе не ожидается, температура воздуха днем до 12°С тепла. ПОДРОБНЕЕ