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В Одессе густой туман: как вести себя водителям

В Одессе густой туман: как вести себя водителям

Сегодня, в пятницу, 24 марта, во второй половине дня Одессу укутал густой туман, который надвинулся на город с моря. В этой связи в патрульной полиции Одесской области напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на дорогах.

В полиции просят водителей быть очень внимательными, осторожными и соблюдать Правила дорожного движения.

В туманную погоду водителям рекомендуется:

  • обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
  • отказаться от рискованных маневров;
  • уменьшить скорость движения транспортного средства;
  • соблюдать безопасную дистанцию;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину, чтобы лучше слышать звуки другого авто.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Одессе 24 марта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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