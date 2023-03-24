В Одессе густой туман: как вести себя водителям

На улицах Одессы стали появляться загадочные мобильные шлагбаумы В одесских телеграм-каналах в последние дни много сообщений, что в вечернее время на улицах Одессы появляются мигрирующие шлагбаумы. О том что происходит, рассказали в патрульной полиции. ПОДРОБНЕЕ

Таксисты бывают разные: все разновидности в одной статье 22 марта отмечают свой праздник люди особой профессии и особого взгляда на мир — таксисты. Те, кто ежедневно держат в руках тысячи судеб, стремительно мча нас на свидания, в роддома и на вокзалы (необязательно в таком порядке). Те, у кого есть мнение буквально обо всём на свете… ПОДРОБНЕЕ