В Одессе густой туман: как вести себя водителям

Сегодня, в пятницу, 24 марта, во второй половине дня Одессу укутал густой туман, который надвинулся на город с моря. В этой связи в патрульной полиции Одесской области напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на дорогах.
В полиции просят водителей быть очень внимательными, осторожными и соблюдать Правила дорожного движения.
В туманную погоду водителям рекомендуется:
- обязательно двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);
- отказаться от рискованных маневров;
- уменьшить скорость движения транспортного средства;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- отказаться от громкой музыки в салоне транспортного средства и соблюдать тишину, чтобы лучше слышать звуки другого авто.
Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Одессе 24 марта.