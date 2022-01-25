Погода в Одессе 26 января: холодно и скользко

Завтра, в среду, 26 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранятся сложные погодные условия, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Одессе 26 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно. Ночью без осадков, утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.
Ветер ночью западный, днем его сменит северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.
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Погода в Одесской области 26 января
В Одесской области среда обещает быть облачной. Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.
Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
На дорогах области видимость во время снега 1-2 км, гололедица.
Фото Марии Котовой
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