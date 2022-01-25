Погода в Одессе 26 января: холодно и скользко

Погода в Одессе на неделю: прогноз на 24-30 января По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе, с 24 по 30 января установится морозная, по-настоящему зимняя. В начале недели ожидаются осадки в виде снега, метели и сильный ветер. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе резко ухудшится погода: 24 января ожидаются снег, метель, ветер С 11:00 утра 24 января в центральной части Одесской области пройдут осадки в виде снега. В 20:00 ожидается снег по всей территории области. Возможна метель. Порывы ветра утром и днем ​​будут достигать 17м/с. ПОДРОБНЕЕ