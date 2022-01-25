Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 26 января: холодно и скользко

Погода в Одессе 26 января: холодно и скользко

Завтра, в среду, 26 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранятся сложные погодные условия, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Погода в Одессе 26 января

Рецепты

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно. Ночью без осадков, утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.

Ветер ночью западный, днем его сменит северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

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Погода в Одесской области 26 января

В Одесской области среда обещает быть облачной. Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.

Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На дорогах области видимость во время снега 1-2 км, гололедица.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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