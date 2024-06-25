Погода в Одессе 26 июня: будет ли дождь?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 26 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается по-летнему теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе на 26 июня
В Одессе на среду прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С тепла, днем она поднимется до 26-28°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем воздух прогреется до 26-31°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.