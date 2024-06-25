Погода в Одесі 26 червня: чи буде дощ?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 26 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується по-літньому тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі на 26 червня
У Одесі на середу прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20°С тепла, вдень вона підніметься до 26-28°С тепла.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 червня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень повітря прогріється до 26-31°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.