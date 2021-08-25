Погода в Одессе 26 августа: синоптики прогнозируют изменения

Завтра, в четверг, 26 августа, синоптики прогнозируют утром и днем в Одессе кратковременные дожди с грозой. Во второй половине дня на небе будет облачно с прояснениями.
- Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 17-19 °С, днем 25-27 °С.
По Одесской области:
- Облачно с прояснениями.
- Кратковременный дождь, днем местами сильный, гроза.
- Днем местами град.
- Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-19 °С, днем 22-27 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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