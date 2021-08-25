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Погода в Одессе 26 августа: синоптики прогнозируют изменения

Погода в Одессе 26 августа: синоптики прогнозируют изменения

Завтра, в четверг, 26 августа, синоптики прогнозируют утром и днем в Одессе кратковременные дожди с грозой. Во второй половине дня на небе будет облачно с прояснениями.

  • Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 17-19 °С, днем ​​25-27 °С.

По Одесской области:

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременный дождь, днем ​​местами сильный, гроза.
  • Днем местами град.
  • Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-19 °С, днем ​​22-27 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

О причинах погодных изменений «Одесская Жизнь» рассказала ранее: Завтра над Одессой столкнутся атмосферные фронты: контрасты погоды удивят

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Редакция ПРОФИЛЬ

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