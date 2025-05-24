Прогноз погоды в Одессе на 25 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 17-19°С.
Температура морской воды 14-15°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 25 мая
По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 17-22°С.
Как сообщалось ранее, Одесса может столкнуться с дефицитом воды.