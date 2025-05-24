Май в Одессе, на улице

Прогноз погоды в Одессе на 25 мая

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 17-19°С.

Температура морской воды 14-15°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 25 мая

По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 17-22°С.

Как сообщалось ранее, Одесса может столкнуться с дефицитом воды.

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