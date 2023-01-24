Погода в Одессе 25 января: возможен слабый гололед?

В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий По информации Украинского Гидрометцентра начиная с 24 января и на протяжении всей недели по всей Одесской области ожидается ухудшение погодных условий, колебания температуры от -5 до +4°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 января: будет дождь или снег? Во вторник, 24 января 2023 года, в Одессе будет пасмурно, температура воздуха около ноля. Ночью возможен снег с дождем. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 23 января: мороз возвращается? По сравнению с прошлой неделей, в Одессе действительно похолодает. В понедельник, 23 января в город вернутся ночные заморозки, а днем температура будет не выше 3°С тепла. ПОДРОБНЕЕ