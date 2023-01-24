Погода в Одессе 25 января: возможен слабый гололед?

Завтра, в среду, 25 января 2023 года, жителей Одессы и Одесской области ждет достаточно прохладная погода, хоть и без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 25 января
В Одессе в среду облачно. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ночью и утром гололедица, слабый гололед.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 25 января
По Одесской области завтра облачно. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами гололедица, гололедица.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем от 3°С до 2°С тепла.
На автодорогах области видимость добра, ночью и утром местами гололедица.
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