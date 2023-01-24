Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий

В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий

По информации Украинского Гидрометцентра начиная с 24 января и на протяжении всей недели по всей Одесской области ожидается ухудшение погодных условий, колебания температуры от -5 до +4°С.

Также ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.

Начиная с ночи и утром 25 января на дорогах Одесской области – гололедица! (I уровень опасности, желтый).

В этой связи Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает что подрядные организации находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к устранению последствий неблагоприятных погодных условий.

Дорожники просят водителей не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов проверять состояние своего автомобиля и учитывать погодные условия. Во время движения по проезжей части соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

Также в службе автодорог напоминают, что круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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