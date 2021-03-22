Погода в Одессе 23 марта: осадков не прогнозируют

Завтра, во вторник, 23 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 4-6 °С выше нуля.
по Одесской области облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м /с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее Украинский гидрометцентр сообщал, что на этой неделе в Украине, и в частности в Одесской области, ухудшится погода: возможен снег или мокрый снег.