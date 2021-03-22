Погода в Одессе 23 марта: осадков не прогнозируют

Погода в Одессе 22 марта: днем возможен дождь Завтра, в понедельник, 22 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 марта: что обещают синоптики Завтра, в субботу, 20 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ