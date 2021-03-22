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В Одесскую область может на время вернуться зима – синоптики

В Одесскую область может на время вернуться зима – синоптики

На этой неделе украинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды после небольшого потепления на прошедших выходных.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Так, по данным Украинского гидрометцентра, сегодня, 22 марта, большую часть страны будет засыпать снегом.

В частности, зима на время вернется в Одесскую область – синоптики прогнозируют снег или мокрый снег.

Также, по прогнозам, снегом будет засыпать Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

Дневная температура воздуха будет колебаться в среднем от 2 °С до 7 °С тепла, а ночью она опустится до 0-7 °С ниже нуля.

погода в Украине

А узнать прогноз одесских синоптиков на 22 марта можно ЗДЕСЬ.

Инфографика meteo.gov.ua

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