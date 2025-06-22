Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 23 июня;
- Погода в Одесской области 23 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 23 июня
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Читайте также: Спорт без барьеров: в Одессе открыли уникальную инклюзивную площадку у моря (фото)
Прогноз погоды в Одесской области на 23 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: На Куяльницком лимане зацвело «сладкое золото» из Красной книги (фото).
Автор фото – Евгений Масенко