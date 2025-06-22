Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 23 июня;
  • Погода в Одесской области 23 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 23 июня

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 15-16°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 23 июня

По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: На Куяльницком лимане зацвело «сладкое золото» из Красной книги (фото).

Автор фото – Евгений Масенко

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