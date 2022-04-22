Погода в Одессе 23 апреля: какой будет предпасхальная суббота?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 23 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается ветреная погода, но без осадков.
Погода в Одессе 23 апреля
В Одессе в субботу ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.
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Погода в Одесской области 23 апреля
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем 15-20 градусов, в прибрежной зоне 10-12 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.