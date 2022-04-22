Одесситов предупреждают о ветреной субботе

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение І (желтого) уровня из-за сильного ветра в субботу, 23 апреля 2022 года.

Как отмечают синоптики, в Одессе утром и днем 23 апреля ожидается юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Также в мэрии напоминают телефоны экстренных служб:

круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;

патрульная служба полиции – 102;

оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01.