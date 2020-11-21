Погода в Одессе 22 ноября: холодно, но без осадков

Завтра, в воскресенье, 22 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Без существенных осадков.
Как, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра будет дуть северо-западный ветер, его скорость 9-14 м/с.
Температура ночью около 0 °С, днем 4-6 °С тепла.
В Одесской области облачно. Без существенных осадков, местами гололедица.
Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.