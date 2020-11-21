Погода в Одессе 22 ноября: холодно, но без осадков

На завтра, субботу, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Завтра, в четверг, 19 ноября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Украинские метеорологи прогнозируют, что предстоящая зима будет непродолжительной и мягкой. Например, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко считает, что вероятность сильных холодов очень мала. Скорее всего, зима не принесет продолжительных морозов, но зато будет сопровождаться большим количеством осадков, включая ледяные дожди.

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