Погода в Одессе 21 января: облачно, но без осадков

Завтра, в пятницу, 21 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Незначительный мороз ночью днем сменит плюсовая температура, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 21 января
В Одессе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2 градусов ниже нуля, днем она поднимется до 2-4 градусов тепла.
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Погода в Одесской области 21 января
В Одесской области завтра также ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.
Ветер западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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