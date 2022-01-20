Погода в Одессе 21 января: облачно, но без осадков

Погода в Одессе 20 января: каким будет послекрещенский четверг Завтра, в четверг, 20 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 19 января: Крещение без морозов? Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в среду, 19 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится ветреная погода. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ