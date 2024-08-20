Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 21 августа: жара набирает обороты

Погода в Одессе 21 августа: жара набирает обороты

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 21 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем может достигать 32-35°С.

Прогноз погоды в Одессе на 21 августа

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 августа

По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-23°С, днем 30-35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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