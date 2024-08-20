Погода в Одессе 21 августа: жара набирает обороты

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 21 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем может достигать 32-35°С.
Прогноз погоды в Одессе на 21 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 августа
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-23°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой