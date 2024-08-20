Погода в Одесі 21 серпня: спека набирає обертів

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 21 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода. Температура повітря вдень може сягати 32-35°С.
Прогноз погоди в Одесі на 21 серпня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 23-24°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 серпня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-23°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової