Погода в Одессе 20 января: мороз немного ослабнет

В среду, 20 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10 °С мороза, днем от 1 °C мороза до 1 °C тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.
Ветер южный 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11 °C мороза, местами до 16 °C мороза, днем от 3 °C мороза до 2 °C тепла.
На автодорогах области ночью и утром гололедица, дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Марии Котовой