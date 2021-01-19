Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 20 января: мороз немного ослабнет

Погода в Одессе 20 января: мороз немного ослабнет

В среду, 20 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10 °С мороза, днем от 1 °C мороза до 1 °C тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 °C мороза, местами до 16 °C мороза, днем от 3 °C мороза до 2 °C тепла.

На автодорогах области ночью и утром гололедица, дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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