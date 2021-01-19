Погода в Одессе 20 января: мороз немного ослабнет

В Украину идет средиземноморское тепло: когда ослабнут морозы? В Украине после сильных морозов будет оттепель. Идет теплый воздух со Средиземного моря. Уже к выходным температура воздуха поднимется до плюсовых значений. ПОДРОБНЕЕ

Каким будет в Одессе день Крещения – прогноз синоптиков Во вторник, 19 января, в день Крещения, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ