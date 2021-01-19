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В Украину идет средиземноморское тепло: когда ослабнут морозы?

В Украину идет средиземноморское тепло: когда ослабнут морозы?

В Украине после сильных морозов будет оттепель. Идет теплый воздух со Средиземного моря. Уже к выходным температура воздуха поднимется до плюсовых значений. 

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Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет РБК.

Потепление начнется с Юга Украины, температура начнет повышаться уже в среду, 20 января. четверг-пятницу (21-22 января) тепло распространится практически на всю территорию Украины.

Уже 22 января в западных и южных областях ночью около нуля, днем 4-9 градусов тепла. На остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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