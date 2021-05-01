Погода в Одессе 2 мая: что синоптики прогнозируют на Пасху

Годовщина одесской трагедии: сколько правды в мифах о событиях 2 мая? Трагические события 2 мая в Одессе немедленно породили множество слухов, мифов и домыслов. Истоки этой лжи разные: что-то было запущено «в массы» сознательно или возникло из-за недопонимания, а что-то — додумано из-за сокрытия информации на разных уровнях власти. Свою роковую роль сыграла и любовь широкой публики к наиболее пугающим и загадочным объяснениям. ПОДРОБНЕЕ

В Иереусалиме сошел Благодатный огонь (видео) В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась традиционная пасхальная церемония восхождения Благодатного огня. Он будет передан во все уголки мира. ПОДРОБНЕЕ

Одесские активисты устроили субботник на Даче Маразли В Одессе активисты общественного движения “Дача Маразли дает сдачи” устроили субботник. Они его провели на территории у памяника архитектуры, известного как Дачи Маразли. ПОДРОБНЕЕ