Погода в Одессе 2 мая: что синоптики прогнозируют на Пасху

В Одессе в воскресенье, 2 мая, будет переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11 °С тепла, днем 16-18 °С.
Температура морской воды 11-12 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одесской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 °С, днем 16-21 °С, местами до 26 °С. На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.