Погода в Одессе 2 декабря: «небольшие осадки»

Завтра, в среду, 2 декабря, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток 2-4 °C тепла.
По Одесской области облачно. Местами небольшие осадки, слабый гололед.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 1 °C мороза до 4 °C тепла.
На автодорогах области местами гололедица, видимость хорошая.
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