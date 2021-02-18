Погода в Одессе 19 февраля: мороз, но небольшой

Завтра, в пятницу, 19 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, ночью 9-14 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С мороза, днем 2-4°С ниже нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами гололедица.
Ветер северный, ночью 9-14 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°С мороза, днем 1-6°С мороза.
На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
Вы также можете узнать, что в Украину придет потепление: синоптики назвали дату.
Фото: УНИАН